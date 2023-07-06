В Киеве скептически отнеслись к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе Буданов: саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля не удовлетворит ожидания украинского общества, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью британской газете The Times. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем пойдет речь на саммите.

Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей, — сказал он.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он.

По его словам, Киев получит политическую поддержку и практическую. Представитель Госдепа добавил, что в Вильнюсе партнеры по НАТО также обсудят «события последних нескольких дней» в России. Иначе и не может быть, сказал он.

На том же брифинге Мэттью Миллер прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, не исключившего отправку на Украину войск США. Пресс-секретарь Госдепа исключил такую возможность, напомнив, что президент США Джо Байден совершенно четко дал понять: армия страны не будет вовлечена в конфликт.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Украину на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «сюрприз». Генсек Альянса Йенс Столтенберг не опроверг ее слова, а выразил уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.