В госдепе рассказали, чем для Украины закончится саммит НАТО в Вильнюсе Госдеп: по итогам саммита НАТО Украина получит весомый пакет поддержки

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Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь, — подчеркнул Миллер.

По его словам, Киев получит политическую поддержку и практическую. Представитель госдепа добавил, что в Вильнюсе партнеры по НАТО также обсудят «события последних нескольких дней» в России. Иначе и не может быть, сказал он.

На том же брифинге Мэттью Миллер прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, не исключившего отправку на Украину войск США. Пресс-секретаря Госдепа исключил такую возможность, напомнив, что президент США Джо Байден совершенно четко дал понять: армия страны не будет вовлечена в конфликт.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Украину на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «сюрприз». Генсек Альянса Йенс Столтенберг, с которым у Каллас проходила совместная пресс-конференция, не опроверг ее слова, а выразил уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.