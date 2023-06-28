Премьер-министр Эстонии пообещала Украине сюрприз на саммите НАТО Каллас и Столтенберг заявили, что в июле на саммите НАТО Украину ждет сюрприз

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Кая Каллас

Украину ждет «сюрприз» на саммите НАТО, который должен пройти 11–12 июля, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Последний не опроверг ее слова, а выразил уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу, передает РИА Новости.

Я уверена, что единственная гарантия безопасности [Украины], которая действительно работает, — это НАТО <...> Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе, — сказала Каллас.

Столтенберг в свою очередь отметил, что саммит примет решения по поддержке Киева как с практической точки зрения, так и по укреплению политических связей НАТО с Украиной. При этом он подчеркнул, что рано предвосхищать результаты встречи, поскольку сейчас идут консультации. По словам Столтенберга, лидеры стран Альянса в Вильнюсе утвердят пакет практической поддержки Украины, рассчитанной на несколько лет.

Ранее Столтенберг заявил, что победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. По его словам, Альянс на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Украиной.