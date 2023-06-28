Столтенберг назвал условие для разговора о приеме Украины в НАТО Столтенберг: победа Украины является условием для дискуссии о ее членстве в НАТО

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, передает ТАСС. По его словам, Альянс на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Украиной.

Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины, — сказал он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. По его словам, у стран Блока не осталось больших проблем с принятием решения.

В то же время в начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия. При этом политик заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада.