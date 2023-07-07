В Кремле с интересом наблюдают за переговорами Зеленского и Эрдогана Песков: Кремль внимательно следит за переговорами Зеленского и Эрдогана

Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский

Кремль пристально следит за переговорами президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, представителям администрации президента РФ интересно, о чем будут общаться стороны.

Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров, — сказал Песков.

Кроме этого, он не стал исключать, что в скором времени состоятся переговоры Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Точная дата переговоров пока не назначена, отметил представитель Кремля.

Ранее турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила о предстоящем визите Зеленского в Стамбул, который, предположительно, пройдет 7 июля. Собеседники издания отметили, что встреча была запланирована специально перед саммитом НАТО, который состоится с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.