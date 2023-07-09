Глава МИД Турции созвонился с Лавровым Глава МИД Турции созвонился с Лавровым и обсудил Украину и зерновую сделку

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хакан Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Они обсудили зерновую сделку и последние события на Украине.

В ходе переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг стамбульского соглашения по зерну, — сообщил собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. По его словам, Анкара рассчитывает продлить механизм на два года после 17 июля.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом координацию позиций двух государств перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, предметом обсуждения стали зерновая сделка, гарантии безопасности Украины, а также оборонное сотрудничество.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за переговорами Зеленского и Эрдогана в Стамбуле. Представителям администрации российского лидера интересны темы обсуждения двух глав государств. Пресс-секретарь главы РФ также не стал исключать возможные переговоры турецкого президента с Путиным, однако точная дата еще не назначена.