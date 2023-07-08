Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что сможет переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно, рассказал он на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она [сделка] продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года, — заявил турецкий лидер.

Ранее Зеленский прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом координацию позиций двух государств перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, предметом обсуждения стали зерновая сделка, гарантии безопасности Украины, а также оборонное сотрудничество.

В то же время Кремль пристально следит за переговорами Зеленского и Эрдогана в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представителям администрации российского лидера интересны темы обсуждения двух глав государств. Пресс-секретарь главы РФ также не стал исключать возможные переговоры турецкого президента с Владимиром Путиным, однако точная дата еще не назначена.