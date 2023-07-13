Путин допустил выход России из зерновой сделки

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Требования России в рамках зерновой сделки не выполняются, заявил в эфире телеканала «Россия 1» президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия может выйти из соглашения и вернуться к нему только после того, как все требования будут выполнены. Он пообещал подумать насчет продления зерновой сделки в ближайшие дни.

Условия, на которые мы согласились, должны были учитывать российские интересы. Ничего не было сделано, все игра в одни ворота. Несмотря на это мы по доброй воле продлевали зерновую сделку. Но хватит в конце концов. Нам говорят, что вы согласитесь, а мы исполним обещания. Мы подумаем, как поступить, есть еще несколько дней, — сказал Путин.

По его словам, представители Организации Объединенных Наций (ООН) искреене стараются убедить страны Запада выполнять условия зерновой сделки. При этом он отметил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии. В сложившейся ситуации Москва не должна идти на уступки, уверен эксперт.