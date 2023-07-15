В ООН раскрыли, сколько удобрения получили бедные страны по зерновой сделке ООН: беднейшие страны получили лишь 40% пшеницы и 10% кукурузы по зерновой сделке

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Беднейшие страны мира получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы от всех отправленных им удобрений в рамках зерновой сделки, заявил в беседе с РИА Новости представитель координационного центра ООН. Он признал, что большинство зерна было доставлено в богатые страны.

10% кукурузы и 40% пшеницы получили беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего. По сравнению с данными за 2017-2021 годы сделка обеспечила доставку беднейшим странам в тех же пропорциях, что и ранее в торговле Украины, однако пропорции относительно богатых стран оказались выше, — подчеркнул собеседник агентства.

При этом он заявил, что в организации не видели ни одного судна с российскими удобрениями за весь срок действия зернового соглашения.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими. За первые четыре месяца 2023 года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года.

В середине мая российский МИД опубликовал список требований, без выполнения которых продление зерновой сделки будет невозможным. В частности, РФ требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.