МИД России назвал условия для продления зерновой сделки после 17 июля МИД назвал пять требований для продления зернового соглашения, включая подключение Россельхозбанка к SWIFT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно и не подлежит каким-либо изменениям, сообщили в МИД России. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к 17 июля, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

Без выполнения этих требований ни о каком расширении «черноморской инициативы» речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля, — заявили в МИД.

Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и «разморозку» активов российских компаний.

Продуктовая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. В основе нее лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Договоренности действуют несколько месяцев, после чего страны вновь обсуждают продление соглашения.