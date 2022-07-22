Россия и Украина подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле

Фото: МИД Турции/ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о том, что подписано соглашение о вывозе зерна с Украины по Черному морю, пишет РИА Новости. Так называемая «продуктовая сделка» предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Кроме того, создается новый Совместный координационный центр в Стамбуле для мониторинга реализации соглашения.

Сегодня мы объявляем о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы, — сказал Гутерриш на церемонии подписания договоренности по вывозу зерна из украинских портов.

В ООН отметили, что полноценное движение судов в украинские порты и из них может начаться уже через несколько недель. При этом разминирование после соглашения проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры. Украинская сторона говорит, что ей нужно как минимум десять дней для подготовки к реализации «продуктовой сделки».

Ранее сообщалось, что соответствующий документ уже подписали представители Украины, Турции и ООН. Затем его должны были направить на подпись в том числе представителей России. Для этого в Стамбул специально прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.