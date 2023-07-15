В Польше удивились объемам импорта украинского зерна Профессор Артышак: с Украины в Польшу завезли зерна в 610 раз больше прошлогоднего объема

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими. За первые четыре месяца 2023 года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил он изданию Rzeczpospolita.

После протестов местных фермеров в апреле Еврокомиссия запретила импортировать в Польшу украинское зерно. До этого момента, как подсчитал профессор, импорт бил рекорды. Так, количество ввезенной пшеницы за весь прошлый год превысило показатель 2021 года в 168 раз, а ввоз кукурузы за тот же период вырос в 300 раз.

Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня, — признался Артышак.

Запрет Еврокомиссии по украинскому зерну действует до 15 сентября. После этой даты, считает профессор, возможен «крах» польских фермеров.

Скупочные компании воздерживаются от подписания контрактов, рассчитывая, что с 15 сентября будет отменен запрет на импорт зерновых из Украины и они смогут покупать еще более дешевое зерно, — рассказал Артышак.

Ранее пресс-секретарь координатора зерновой инициативы от ООН Исмини Палла сообщила, что крупную партию зерна вывезут с Украины на фоне того, как истекает срок работы черноморского коридора. Условия зерновой сделки прекратят действовать 17 июля. До тех пор из порта Одессы планируется вывести два груженых судна.