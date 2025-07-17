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17 июля 2025 в 06:33

Трамп анонсировал введение пошлин в отношении 150 стран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США планируют ввести пошлины на импортные товары из порядка 150 стран в размере 10–15%, заявил в интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что окончательное решение по размеру пошлин еще не принято.

Мы собираемся опубликовать одну цифру для оставшихся почти 150 стран. Вероятно, это будет 10–15%, — отметил республиканский политик.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев до этого заявил, что заявление Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ. Косачев отметил: если Трамп действительно хотел сказать только то, что прозвучало по поводу Украины, то пока все ограничилось лишь свистком, а науськивания сенатора США Линдси Грэма остались в значительной степени продуктом его воспаленного воображения.

Дональд Трамп
США
пошлины
импорт
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