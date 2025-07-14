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14 июля 2025 в 21:47

«Многое может измениться»: сенатор о словах Трампа по Украине

Косачев: заявление Трампа не повлияет на настроение России

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявление президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он оценил желание хозяина Белого дома ввести новые санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине.

Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь. А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях властей предержащих в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем, — сообщил Косачев.

Косачев отметил, что если Трамп действительно хотел сказать только то, что прозвучало сегодня по поводу Украины, то пока все ограничилось лишь свистком, а науськивания сенатора США Линдси Грэма остались в значительной степени продуктом его воспаленного воображения. Он также добавил, что европейцам предстоит продолжать тратить средства на поставки вооружений Украине, и единственным выгодополучателем в этой ситуации останется американской военно-промышленный комплекс.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней, передает пресс-служба Белого дома.

Константин Косачев
Дональд Трамп
Украина
Россия
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