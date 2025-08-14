Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:15

Американский порт установил рекорд по загрузке за 117 лет

Порт Лос-Анджелеса побил рекорд по загрузке за 117 лет из-за новых пошлин

Грузовые контейнеры в порту Лонг-Бич, Лос-Анджелес Грузовые контейнеры в порту Лонг-Бич, Лос-Анджелес Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порт Лос-Анджелеса установил рекорд по загрузке за 117 лет, сообщила пресс-служба гавани. Там отметили, что такая ситуация связана с введением президентом США таможенных пошлин.

Июль стал самым загруженным месяцем за всю 117-летнюю историю порта Лос-Анджелеса, — говорится в сообщении.

В администрации порта рассказали, что в июле там приняли на 8,5% больше грузов, чем в 2024 году. Объем экспорта при этом вырос на 6%. Производители стали ускоренно завозить товар, опасаясь повышения тарифов.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США Дональд Трамп поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. По его словам, это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

До этого Трамп заявил, что планирует вести борьбу с Китаем «очень дружелюбно». Президент также не исключил возможности заключения новых торговых соглашений с другими странами, включая Индию. Кроме того, Трамп отметил высокую значимость подписанного в июле торгового соглашения с Индонезией.

США
Лос-Анджелес
порты
пошлины
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом раскрыл отношение Трампа к санкциям перед саммитом на Аляске
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску
В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия
В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой
Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону
В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши
В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске
В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща
Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников
Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»
Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений
Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео
Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений
Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа
Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины
Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев
В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве
Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции
В ФРГ ответили на слова соратника Мерца о гибели коллективного Запада
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.