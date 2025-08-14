Американский порт установил рекорд по загрузке за 117 лет

Американский порт установил рекорд по загрузке за 117 лет Порт Лос-Анджелеса побил рекорд по загрузке за 117 лет из-за новых пошлин

Порт Лос-Анджелеса установил рекорд по загрузке за 117 лет, сообщила пресс-служба гавани. Там отметили, что такая ситуация связана с введением президентом США таможенных пошлин.

Июль стал самым загруженным месяцем за всю 117-летнюю историю порта Лос-Анджелеса, — говорится в сообщении.

В администрации порта рассказали, что в июле там приняли на 8,5% больше грузов, чем в 2024 году. Объем экспорта при этом вырос на 6%. Производители стали ускоренно завозить товар, опасаясь повышения тарифов.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США Дональд Трамп поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. По его словам, это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

До этого Трамп заявил, что планирует вести борьбу с Китаем «очень дружелюбно». Президент также не исключил возможности заключения новых торговых соглашений с другими странами, включая Индию. Кроме того, Трамп отметил высокую значимость подписанного в июле торгового соглашения с Индонезией.