Профессор объяснил, что будет с рублем после укрепления

Профессор объяснил, что будет с рублем после укрепления Профессор Костиков допустил, что произойдет ослабление рубля к концу 2025 года

Отечественная валюта может вернуться к трехзначным значениям, примерно 96–100 рублей за доллар уже к концу 2025 года, заявил ОТР профессор и доктор экономических наук Игорь Костиков. При этом, по словам эксперта, в краткосрочной перспективе рубль продолжит укрепление.

Курс доллара ожидается в диапазоне 78–83 рубля. Значительная часть экспертов считает, что курс доллара будет находиться в пределах 83–87 рублей до конца года, есть эксперты, которые предрекают дальнейшее падение курса доллара до 73–77 рублей, — отметил Костиков.

Однако, по его мнению, текущее укрепление рубля — всего лишь временное явление. Ключевые риски для национальной валюты — это уменьшение поступлений от экспорта на фоне роста импорта, потенциальное падение цен на нефть, геополитическая нестабильность и снижение ключевой ставки ЦБ.

Аналитик Дмитрий Александров ранее заявил, что при сохранении действующих бюджетных механизмов ожидается постепенное снижение курса рубля. Он исключил возможность резких скачков валютного курса в ближайшее время.