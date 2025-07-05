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05 июля 2025 в 11:46

Аналитик заявил о непростых временах для рубля

Аналитик Александров: рубль может ожидать постепенная девальвация

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При сохранении действующих бюджетных механизмов ожидается постепенное снижение курса рубля, заявил в интервью агентству «Прайм» аналитик Дмитрий Александров. Он исключил возможность резких скачков валютного курса в ближайшее время, пояснив, что текущие операции ЦБ и Минфина по продаже валюты в рамках бюджетного правила продолжают сдерживать девальвационные процессы.

Эксперт сказал, что возможный отказ от этих мер с переходом на эмиссию облигаций федерального займа и ослабление курсовой политики могут стать оптимальным способом сохранения ликвидных активов. Однако подобные шаги способны привести к ускоренному падению рубля, аналогичному динамике в предыдущие кризисные периоды.

Александров подчеркнул, что, в отличие от прошлых лет, на рубль не влияет спекулятивное давление, связанное с падением цен на нефть. Снижение нефтяных котировок провоцировало отток капитала и спекулятивные атаки на рубль, которые сдерживались валютными интервенциями. В нынешних условиях этот фактор, по мнению аналитика, не оказывает существенного влияния.

До этого эксперт Михаил Зельцер в беседе с NEWS.ru высказал прогноз о возможном снижении курса рубля до уровня 85–90 рублей за доллар к концу августа. Среди основных факторов, способствующих ослаблению национальной валюты, он выделил сокращение объемов экспорта при одновременном росте импорта.

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