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18 июля 2025 в 22:20

Жителей одной страны начали массово депортировать из Польши

МВД Польши: сотни граждан Грузии депортируют из страны за преступления

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Польша принимает меры по высылке грузинских граждан, замеченных в противоправных действиях, заявил глава МВД страны Томаш Семоняк на миграционном форуме в Германии. Он пояснил, что проблема стала масштабной: депортированы сотни человек, передало Польское телевидение.

У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность, — отметил министр.

Ранее Польша временно ввела погранконтроль на границах с Литвой и Германией. Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал «симметрично отреагировать», если Германия в очередной раз в нарушение Шенгенского соглашения также продлит погранконтроль. России и Белоруссии Туск пригрозил «очень неприятными шагами», если не спадет наплыв мигрантов на польско-белорусской границе.

До этого в Кракове закрыли генконсульство России. Здание дипмиссии передали организации «Польские государственные железные дороги» по решению МИД европейской страны. С входной двери демонтировали российский герб.

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