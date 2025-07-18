Жителей одной страны начали массово депортировать из Польши МВД Польши: сотни граждан Грузии депортируют из страны за преступления

Польша принимает меры по высылке грузинских граждан, замеченных в противоправных действиях, заявил глава МВД страны Томаш Семоняк на миграционном форуме в Германии. Он пояснил, что проблема стала масштабной: депортированы сотни человек, передало Польское телевидение.

У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность, — отметил министр.

Ранее Польша временно ввела погранконтроль на границах с Литвой и Германией. Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал «симметрично отреагировать», если Германия в очередной раз в нарушение Шенгенского соглашения также продлит погранконтроль. России и Белоруссии Туск пригрозил «очень неприятными шагами», если не спадет наплыв мигрантов на польско-белорусской границе.

До этого в Кракове закрыли генконсульство России. Здание дипмиссии передали организации «Польские государственные железные дороги» по решению МИД европейской страны. С входной двери демонтировали российский герб.