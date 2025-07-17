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17 июля 2025 в 14:30

Путин раскрыл, куда на самом деле шло зерно по «Черноморской инициативе»

Путин заявил, что Европа забирала себе зерно из «Черноморской инициативы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерно в рамках «Черноморской инициативы» 2022 года фактически попадало в Европу, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Руководитель РАПУ напомнил, что изначально зерно, согласно договоренностям, должно было отправиться в развивающиеся страны юга.

А поехало в Европу, — закончил за него Путин.

Гурьев согласился и также добавил, что пример США и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на 100-150 долларов, или на 20-30 процентов. И, соответственно, европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии, поделился он.

Путин на этой же встрече обращал внимание, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа на его рынке привела к негативным последствиям для европейской экономики. По его словам, решение привело к остановке стекольного производства в Европе, нефтехимического комплекса и запустило целую цепочку отрицательных результатов.

Россия
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Владимир Путин
зерно
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