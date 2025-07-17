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17 июля 2025 в 14:15

Путин раскрыл негативные последствия отказа ЕС от российского газа

Путин: отказ ЕС от российского газа привел к цепочке негативных последствий

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Политика ЕС по сокращению доли дешевого российского газа на его рынке привела к негативным последствиям для европейской экономики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. По словам руководителя РАПУ, нефтехимический комплекс в Евросоюзе практически остановился, сообщает ТАСС.

Не только. [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий, — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что Евросоюз пообещал Словакии газовые гарантии, если страна поддержит санкции против России и откажется от ее голубого топлива. ЕК пообещала работать над устранением обеспокоенности республики по поводу плана полного отказа ЕС от ресурса. Переговоры начались на фоне блокирования республикой 18-го пакета санкций против РФ, который предполагает устранение энергетической зависимости к 1 января 2028 года.

До этого премьер-министр Роберт Фицо заявил, что ни одна страна не пострадает от прекращения поставок газа из России так, как Словакия, «и все это хорошо знают». По его словам, словаки никогда не будут голосовать за это предложение без соответствующей компенсации, но оно, вероятно, будет принято большинством.

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