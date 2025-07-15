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15 июля 2025 в 17:25

Страну ЕС решили «подкупить» газовыми гарантиями ради санкций против России

Евросоюз предложил Словакии газовые гарантии для поддержки санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз пообещал Словакии газовые гарантии, если страна поддержит санкции против России и откажется от ее голубого топлива, пишет Reuters. Еврокомиссия пообещала работать над устранением обеспокоенности республики по поводу плана полного отказа ЕС от ресурса.

Такие переговоры начались на фоне блокирования республикой 18-го пакета санкций против России, который и предусматривает снятие энергетической зависимости к 1 января 2028 года. По оценке словацких специалистов, отказ от поставок «Газпрома» может привести к дефициту топлива, росту цен и транзитных сборов. Кроме того, компания может подать в суд по контракту на возмещение ущерба.

В Брюсселе согласились предусмотреть экстренную паузу в плане по ограничению поставок в случае дефицита. Также Европа готова разработать решение для снижения стоимости трансграничных тарифов на нефть и газ для Словакии и вмешаться в случае предполагаемых судебных разбирательств с «Газпромом».

Во вторник, 15 июля, Евросоюз в рамках встречи министров иностранных дел намерен достичь соглашения по новому пакету санкций. Для его принятия нужно согласие всех 27 стран-членов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие для поддержки санкций. Политик отметил, что республика рассчитывает до 15 июля решить с ЕС вопрос о ликвидации последствий отказа от российского газа.

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