Два корабля с зерном покинут Украину перед закрытием черноморского коридора

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua

Крупную партию зерна вывезут с Украины на фоне того, как истекает срок работы черноморского коридора, сообщила пресс-секретарь координатора инициативы от ООН Исмини Палла в комментарии для РИА Новости. Условия зерновой сделки прекратят действовать уже в понедельник, 17 июля. До тех пор из порта Одессы планируется вывести два груженых судна.

На субботу запланирована инспекция одного судна, покидающего украинский порт. Еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент, — рассказала Палла.

Зерновая сделка, утвержденная представителями России, Турции, Украины и ООН, просуществовала почти год. Она подразумевала создание в Черном море коридора для вывоза украинского зерна и продовольствия.

В последнее время неоднократно звучали сообщения о возможном сворачивании инициативы. Такой сценарий допускал и президент России Владимир Путин. По его словам, к возобновлению работы коридора следует вернуться после выполнения требований Москвы.

Политолог Юрий Светов в свою очередь сообщал, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии, пока Москва идет на уступки. В сложившейся ситуации ей необходимо действовать жестче и решительнее, уверен эксперт.