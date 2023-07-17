Военный эксперт объяснил, почему в этот раз ВСУ решили ударить с моря Военэксперт Леонков: ВСУ атаковали Крымский мост с моря из-за усиленных мер безопасности

Фото: СК РФ

Усиление мер безопасности на Крымском мосту привело к тому, что ВСУ решили атаковать его с моря надводными беспилотниками, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что ранее мост атаковали с воздуха и подорвали на нем фуру.

Единственное, они не могут разобраться со взрывчаткой, они же не знают, какова прочность различных участков моста. Когда ВСУ подрывали фуру, расчет был на то, что сломаются опоры, а не перекрытие. Но опоры устояли как в прошлый раз, так и в этот, если бы их теракт удался — жертв было бы гораздо больше, — рассказал Леонков.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. Впоследствии стало известно, что в результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее в Национальном антитеррористическом кoмитете заявили, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».