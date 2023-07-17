Военкор Коц заявил о попытках Киева уничтожить логистику Крыма

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц в связи с атакой надводных дронов по Крымскому мосту пришел к выводу, что Украина пытается уничтожить логистику на полуострове. Военкор в своем Telegram-канале отметил, что неделю назад Киев уже пытался ударить по мосту ракетами, но тогда атака была отражена ПВО.

Киев, конечно, очень методично подходит к попыткам уничтожить нашу логистику на Крымском полуострове. <...> Судя по всему, противник применил надводные дроны. Те самые, что накануне были успешно уничтожены на подходе к Севастополю. Причем не в первый раз, — написал Коц.

По его словам, вкупе с недавним ударом по Чонгарскому мосту видно, что противник воспринимает Крым как основную российскую тыловую базу на южном фронте, а также как главный логистический хаб, и будет «и дальше пытаться сделать из него остров». Коц также предположил, что Киев может вновь атаковать Крымский мост во время ремонта, чтобы «отбить охоту» на его восстановление «до лучших времен», как это было с Антоновским мостом в Херсоне.

По мнению корреспондента, пока Украину или «отдельные ее структуры» не признают террористическими организациями, все разговоры о терактах останутся лишь «сотрясанием воздуха». При этом Коц обратил внимание, что у России остается сухопутный маршрут снабжения войск через ДНР.

Поэтому, чтобы ощутимо ударить по логистике на этом направлении, противнику надо как минимум под огневой контроль брать трассу Мариуполь — Мелитополь. А с этим у Киева пока проблемы, — отметил он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что после ночной атаки по Крымскому мосту напрашивается вывод, что Украину нужно отрезать от Черного моря, а Одессу и Николаев — сделать русскими регионами. Между тем Национальный антитеррористический комитет возбудил дело по статье «Террористический акт» в связи с ударом по Крымскому мосту. По его данным, по мосту ударили два надводных дрона ВСУ.