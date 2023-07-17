«Одесса и Николаев должны стать русскими»: Джабаров о ЧП на Крымском мосту Сенатор Джабаров предложил сделать Одессу и Николаев русскими регионами

Фото: Совет Федерации

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Украину нужно отсечь от Черного моря во избежание новых угроз для Крыма, написал в своем Telegram-канале зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в связи с атакой морских дронов на Крымский мост Одесса и Николаев должны войти в состав России.

Скажите, ну не мрази нацистские? <...> Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами, — написал сенатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 04:20 написал в своем Telegram-канале, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, на месте работают правоохранители и все ответственные службы. Жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Позже Аксенов также призвал воздержаться от поездок через мост, предложив выбирать альтернативные маршруты через новые регионы.

Минтранс утром 17 июля сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах моста со стороны Крыма. По данным ведомства, по состоянию на семь утра конструкции пролетов стояли на своих опорах. Принимаются меры для восстановления графика движения поездов. По данным СМИ, железнодорожное движение возобновилось, уже около 10:00 по Крымскому мосту проехал поезд из Тамани, который показали на видео.

НАК сообщил, что в 03:05 Крымский мост атаковали два морских дрона ВСУ. Возбуждено дело о теракте.