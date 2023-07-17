В Минтрансе сообщили о мерах по восстановлению графика ж/д сообщения в Крым Минтранс РФ: необходимые меры для восстановления графика движения поездов в Крым принимаются

Фото: РИА Новости Крым/РИА Новости

Принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов в Крым, сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале. По информации ведомства, движение поездов по Крымскому мосту уже возобновлено.

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. <...> Принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Канал утверждает, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной которого он назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост.