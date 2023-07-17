Как поделят Украину после СВО: сценарий Арестовича и планы Польши Бывший советник украинского президента Алексей Арестович предположил варианты раздела страны по итогам СВО. Но есть и другие идеи

Фото: МО Украины

После провала «контрнаступа» и отказа НАТО принимать Украину в Альянс ведущие киевские идеологи заговорили о скорой заморозке конфликта — по сценарию Германии 1949 года или Кореи-1953. Один из них — экс-советник президента Зеленского Алексей Арестович — назвал варианты раздела страны по итогам СВО. Он не исключает, что Украине придется или отдать пятую часть территории, чтобы вступить в НАТО, или надолго остаться разделенной. Эксперты рассказали NEWS.ru, насколько реальны надежды Киева получить согласие Москвы на членство в НАТО.

Что будет с Украиной по сценарию Арестовича

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что у Киева появился «суперисторический шанс» вступить в НАТО — в случае отказа от контролируемых Россией территорий. «Нам обещали, что, прекратив войну, мы вступим в НАТО. И многие скажут, что это — суперисторический шанс», — сказал бывший советник. Он добавил, что есть и другой вариант: раздел страны по принципу Германии 1945 года или Кореи-1953. По словам Арестовича, идея раздела страны сейчас обсуждается киевскими властями и их западными союзниками.

«На Западе никто не предлагает Украине отказываться от освобождения Крыма и оккупированных территорий, но предлагают делать это невоенным путем в силу отсутствия перспектив», — пояснил Арестович. По его предположению, попытки вернуть Крым и Донбасс силой будут стоить Киеву слишком большой цены — гибели до 200 тысяч взрослого мужского населения, то есть сильного ущерба генофонду нации, а также разрушенной полностью экономики.

Член СПЧ при президенте России, глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько заявил NEWS.ru, что с принципиальных позиций через какое-то время раздел Украины вполне возможен. «Уже сейчас часть бывших регионов Украины являются территорией РФ, что зафиксировано в Конституции нашего государства. Но на каких именно условиях и по каким линиям произойдет раздел Украины, сейчас предсказать невозможно», — сказал глава культурной автономии.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович

Когда может произойти раздел Украины

По мнению Безпалько, пока говорить о разделе рано, — для этого сначала должно произойти либо истощение сил по обеим сторонам линии фронта, либо какое-то масштабное геополитическое событие, которое поставит в конфликте точку.

«Пока что силы далеко не истощены, а Запад явно не собирается ставить точку и как-то договариваться с Россией. Думаю, через какое-то время конфликт даже может перейти в подобие противостояния в штате Джамму и Кашмир. Там часть территории контролирует Пакистан, а другая часть по-прежнему остается под контролем Индии», — отметил эксперт.

Президент Фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков, в свою очередь, считает сам сценарий Арестовича нереальным. «Раздел в принципе возможен только в случае катастрофы для киевского режима, — например, стремительного прорыва ВС РФ с занятием тех территорий, которые для Москвы принципиально важны», — заявил Кочетков в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, Москва не согласится на варианты заморозки статус-кво по сегодняшней линии разграничения, — например, линия фронта проходит по предместьям Донецка, что представляет явную угрозу городу.

После завершения СВО эскалация конфликта с Западом не закончится, считает и военный эксперт Борис Рожин. «То есть эскалация конфликта будет идти дальше по спирали», — отметил эксперт в интервью «Царьграду».

«Соответственно, надо усиливать военную промышленность, развивать общую мобилизацию государства для решения тех задач, которые у нас стоят в зоне СВО. Если у кого-то еще остались какие-то иллюзии в отношении Запада, то с ними надо прощаться», — уверен Рожин.

Фото: МО Украины Солдаты ВСУ

А есть ли смысл в разговорах о приеме в НАТО?

По мнению Арестовича, лучшим для Киева является вариант, похожий на раздел Германии после Второй мировой войны, — со вступлением одной из частей страны в Североатлантический альянс.

Арестович напомнил, что в той схеме было три ключевых момента. Во-первых, вступая в НАТО, Западная Германия признавала ГДР территорией Германии, которую она обязательно собирались позднее к себе присоединить, но на которую на тот момент гарантии НАТО не распространялись. Во-вторых, официально признавался факт советского контроля над восточной частью Германии, но заявлялось, что ФРГ ему будет противостоять. В-третьих, было заявлено, что ФРГ борется за воссоединение невоенным путем.

Такие условия в проецировании на современную Украину Арестович считает удачным компромиссом. «В принципе, это очень неплохая сделка», — заключил он.

Однако российские эксперты считают такой вариант неприемлемым.

«Российской армии нужно физически занять такую часть Украины, которая превратит оставшиеся территории в совершенно бесполезный с точки зрения геополитики „чемодан без ручки“. В первую очередь натовцев интересует черноморское побережье. Если его не останется под контролем Киева, то тогда и в НАТО Украины не будет никак и никогда», — уверен Алексей Кочетков.

По мнению политолога, на начало диалога о разделе Украины Москве следует согласиться только после взятия Херсонской, Николаевской, Одесской областей и выхода к Приднестровью. «На этом боевую часть СВО можно было бы закончить, с выходом на молдавскую границу можно остановиться. Но пока у НАТО есть возможность контролировать Одессу, для нас смысла в переговорах нет», — заключил Кочетков.

Безпалько же считает, что Россию не устроит, даже если в военный блок примут лишь часть Украины. «Весь конфликт разгорелся из-за того, что Россия почувствовала „пистолет у виска“ в виде Украины, которая попыталась войти в НАТО. Какие бы остатки Украины не вступили в Альянс, это никак не погасит конфликт, а лишь отложит его на какое-то время», — считает Безпалько.

По его мнению, даже если Украина «уменьшится в два-три раза, ее остаток будут также снабжать оружием, воспитывать там националистических радикалов и поставлять им натовские ракеты, строить там военные аэродромы». «Поэтому, если Украина как-то сохранится, там должны стоять российские базы, но не для угрозы Западу, а просто для контроля ситуации. Либо же Украина должна стать максимально нейтральной — реально. Впрочем, с учетом опыта Финляндии и Швеции полагаться на нейтралитет уже тоже нельзя», — посетовал член СПЧ.

К идее членства Украины в НАТО по-прежнему крайне негативно относятся и в Кремле. «Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, — это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И причина специальной военной операции, одна из причин, — угроза вступления Украины в НАТО», — заявлял 13 июля президент Владимир Путин.

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Заберут ли западные соседи часть Украины?

Алексей Арестович заговорил о возможных вариантах заморозки конфликта на фоне явного провала «контрнаступа» ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях. NEWS.ru ранее подробно рассказывал о том, почему начатое в июне украинское наступление достигло весьма скромных, лишь тактических успехов.

Другим поводом для заявления Арестовича стал отказ со стороны стран-участниц вильнюсского саммита НАТО от приема Украины в свой состав — в обозримой перспективе.

Кочетков не исключает, что при резком ухудшении обстановки для ВСУ Венгрия, Румыния и Польша вполне могут аннексировать часть украинских земель. «Если фронт ВСУ посыплется и начнется стремительное продвижение российских войск на Запад, в таком случае вполне возможно участие Венгрии, Румынии и Польши в разделе Украины — под видом введения войск из гуманитарных соображений», — предположил Кочетков.

Безпалько же считает, что даже в таком случае амбиции западных соседей Киева будут контролироваться их «начальством» в Брюсселе и Вашингтоне. «Дело в том, что Румыния, Венгрия и Польша состоят в военных и политико-экономических блоках — наднациональных. И они вынуждены подчиняться. Если перед Варшавой, Будапештом и Бухарестом поставят выбор: оставаться в Евросоюзе и НАТО или претендовать на украинские земли, то без сомнения, они выберут первое. И никакого участия в разделе Украины не примут», — считает Безпалько.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Польша, Венгрия и Румыния хотят принять участие в разделе Украины под видом помощи Киеву. «Сейчас, когда украинские войска бьются о наши укрепления в Донбассе, для Польши, Венгрии и Румынии, претендующих на запад Украины, есть шанс оккупировать эти земли под видом помощи Киеву. Польша давно разевает рот, чтобы откусить от Украины Галичину. Поэтому Дуда и улыбается натужно Зеленскому, делая вид, что мирится с украинским национализмом, который в Волынскую резню вообще-то убил до ста тысяч поляков», — предположил Журавлев.

Напомним, что мае зампред Совбеза Дмитрий Медведев перечислил варианты исчезновения Украины, один из которых предусматривал переход части украинских земель под контроль соседних стран, — например, Польши.

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