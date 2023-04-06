В офисе Зеленского признались в готовности переговоров по Крыму Офис Зеленского: Украина готова к переговорам по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев готов к переговорам с Россией по принадлежности Крыма при условии, что украинские вооруженные силы дойдут до границ полуострова. Об этом сообщает издание Financial Times. Там отмечают, что Киев при этом рассчитывает на давно запланированное контрнаступление.

Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса, — сказал заместитель главы офиса Андрей Сибига.

Он также добавил, что руководство государства не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Он также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом».

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине страна «разлетится на осколки». Он выразил уверенность, что русскоязычные территории будут взяты под контроль России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что при нынешней позиции Киева цели спецоперации России на Украине могут быть достигнуты только военным путем.