Песков назвал единственный способ достичь целей СВО Песков: при нынешней позиции Украины цели СВО могут быть достигнуты только военным путем

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Дмитрий Песков

При нынешней позиции Киева цели спецоперации России на Украине могут быть достигнуты только военным путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Кремль позитивно оценивает усилия тех стран, которые пытаются найти решения по урегулированию конфликта.

Мы высоко ценим усилия тех стран, которые уже прикладывали изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло, но опять же пока это невозможно. <...> Сейчас это возможно только военным путем. При нынешней позиции киевской власти, — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее рассказал о возможности проведения переговоров с Москвой только на универсальных базовых принципах. Он также отмечал, что Киев требует компенсаций ущерба и гарантий, что специальная военная операция не будет возобновлена.

Группа депутатов Европарламента ранее направила обращение к ЕС с требованием начать мирные переговоры с Россией и решить вопрос о прекращении финансовой поддержки украинских военных, так как мирные отношения с Россией являются важным стратегическим интересом ЕС. С обращением выступили депутаты из Нидерландов, Германии, Словакии и Хорватии.