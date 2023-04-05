В Крыму рассказали, что останется от Украины после СВО Константинов: Украина разлетится на осколки после окончания СВО

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После окончания специальной военной операции на Украине страна «разлетится на осколки», заявил в разговоре с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он уверен, что русскоязычные территории будут взяты под контроль России.

Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно, — сказал Константинов.

Он также считает, что США оказали на Киев «гибельное и аморальное влияние», а сама Украина превратится для Запада во второй Афганистан.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно добиться всех целей СВО: «выбросить всех иностранцев» с территории Украины и «создать санитарную полосу», которая не даст возможности ВСУ применять оружие. Он уточнил, что если для этого нужно будет дойти до Киева или Львова, то «надо идти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что при нынешней позиции Киева цели спецоперации России на Украине могут быть достигнуты только военным путем.