«Если до Киева надо дойти — значит до Киева»: Медведев назвал цели СВО Медведев назвал защиту территорий целью СВО

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

России нужно добиться всех целей военной операции по защите территорий, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с журналистами. Задачи РФ — «выбросить всех иностранцев» с территории Украины и «создать санитарную полосу», которая не даст возможности ВСУ применять оружие. По словам замглавы СБ РФ, если для этого нужно будет дойти до Киева или Львова, то «надо идти». Видеозапись беседы политик опубликовал у себя в Telegram-канале.

Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу, — сказал Медведев.

При этом говорить о сроках СВО Медведев отказался. Политик счел это неуместным, поскольку на результаты влияют очень много факторов. Как он отметил, оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

Зампред Совбеза также заявил, что Россия ведет боевые действия не против Украины, а против миллионов представителей НАТО — в рамках гибридного конфликта.

Медведев также посчитал некорректным сравнение американской и российской армий сейчас и предупредил, что в случае их столкновения победителя не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении указал на отсутствие новых успехов в поддержке страны и затягивании принятия необходимых Киеву решений. По его словам, за сложившейся ситуацией наблюдают и в России.