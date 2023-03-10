Советник главы офиса Зеленского пообещал «горячий сезон» в Крыму Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о наступающем «горячем сезоне» в Крыму

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале телеведущего Василия Голованова. Он также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом».

[Сезон в Крыму будет] горячим. Очень и очень жарким... Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом, — сказал Подоляк.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины объявил о «сезоне свободы», который должен будет привлечь внимание стран с «нестабильными» политическими режимами.

10 марта Михаил Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что контрнаступление ВСУ возможно через два месяца. Он добавил, что украинская армия нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов.

Ранее он сообщал, что власти Украины непричастны к подрыву газопроводов «Северный поток». По его словам, Киев также не обладает никакой информацией о проукраинской группировке, которая может быть причастна к диверсии в Балтийском море.