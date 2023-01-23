В Польше рассказали о желании разделить Украину Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начале СВО

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Власти Польши рассматривали вариант раздела территории Украины на начальной стадии российской СВО, заявил бывший глава польского МИД Радослав Сикорский. По его словам, «момент колебаний» имел место в первые десять дней спецоперации. Тогда, заметил бывший министр, никто не знал, как будет развиваться СВО. Был вариант, что Украина падет, сообщил он в эфире радиостанции Zet.

Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло бы быть по-разному, — сказал Сикорский.

Его высказывание опроверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что такие заявления ничем не отличаются от российской пропаганды.

Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений, — заявил Моравецкий.

Ранее обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень сказал, что обещания Запада помочь в восстановлении Украины после окончания конфликта принесут только разочарование. По его мнению, пользы в этом будет крайне мало. Профессор отметил, что все последствия конфликта на Украине труднопредсказуемы.

В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что Варшава планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. По его словам, польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области плебисцита о присоединении к Польше, чтобы проанализировать реакцию чиновников и простых граждан.

Политолог Василий Колташов в свою очередь рассказал, что Польша может аннексировать Западную Украину — она уже готовится взять под контроль украинскую энергетику. По его словам, Варшава со временем заберет себе землю и недвижимость, а позже полностью пересмотрит имущественные права на западе Украины и начнет эксплуатировать регион. Местное население в таком случае вернется к состоянию «угнетенных западных русинов», убежден эксперт.