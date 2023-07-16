Арестович допустил уступку России украинских территорий Арестович допустил уступку России пятой части территории Украины ради вступления в НАТО

Фото: Официальный Telegram-канал А.Арестовича

Киеву придется оставить России пятую часть территории, чтобы остальная часть страны получила возможность вступить в НАТО. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит издание «Страна.ua». Экс-советник допустил, что государство может разделиться по примеру Германии после Второй мировой войны.

80% территории мы удерживаем. Могу сказать, это суперисторический шанс. <...> Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в Альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются, — сказал Арестович.

Подобную возможность он назвал «очень неплохой сделкой».

Арестович также допустил, что Киев попытается вернуть территории «невоенным путем», поскольку альтернативный вариант возможен исключительно «ценой жизни 200 тысяч человек взрослого населения, генофонда, разрушенной экономики».

Ранее экс-советник уже говорил о том, что Киев не сможет победить в конфликте с Россией и Запад готов реализовать «корейский вариант» для Украины. Также подобный вариант развития ситуации не исключил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отвергал варианты уступок ряда территорий государства ради мирного урегулирования с Москвой.