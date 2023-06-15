«Чтобы всё поскорее закончилось»: как Россия может изменить цели СВО Эксперты спорят, когда начнется корректировка целей СВО — во время или после украинского контрнаступления

Фото: МО Украины

Президент Путин, как ожидается, выступит в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме перед российскими и зарубежными бизнесменами. Эксперты не исключают, что президент затронет тему конфликта вокруг Украины.

Ранее ряд депутатов и региональных руководителей в России предложили скорректировать цели спецоперации. Но имеет ли это смысл на фоне начатого украинскими войсками контраступления?

Кто призывает к корректировке целей СВО

Предположения о возможной корректировке задач спецоперации в последние недели прозвучали не от оппозиции, а от самых что ни на есть государственников, в числе которых глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы единоросс Константин Затулин и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Так, Аксенов предположил на днях, выступая по крымскому ТВ, что цели спецоперации все-таки «будут так или иначе скорректированы».

Константин Затулин задал серию вопросов: «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодня? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, „нейтралитет Украины“. Какой смысл имеет выдвижение этого требования?»

Маргарита Симоньян призвала к заморозке украинского конфликта. «Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас, — заявила она в эфире „Вечера с Владимиром Соловьевым“. — Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. России не нужны регионы, жители которых не хотят к ней присоединяться».

На этой неделе на встрече с Путиным военкор Евгений Поддубный спросил: «Вы не раз говорили о том, что в ходе специальной военной операции все цели, которые вы лично ставили, будут достигнуты. Специальная военная операция уже идет довольно долго. Меняется обстановка, меняется положение, меняются, наверное, и цели, и задачи специальной военной операции. Скажите, как они изменились и изменились ли?».

Путин ответил, что «нет, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер».

Президент призвал «уважать» Украину

Путин отметил и другой момент: «Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением... Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением», — сказал глава российского государства.

NEWS.ru поговорил с экспертами о том, каких изменений в целях СВО стоит ожидать с учетом текущей ситуации. Можно ли в принципе говорить о прекращении огня и подготовке референдума на спорных территориях в условиях начатого на прошлой неделе украинского контрнаступа?

Фото: МО Украины

«Уверен, что президент поднимет тему Украины во время своего выступления на петербургском форуме, — сказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. — Наверняка он попытается донести до зарубежных гостей свое видение специальной военной операции, в том числе причины ее начала. Президент расскажет, как реально продвигается СВО. Вероятно, прозвучат новые тезисы, но основное внимание будет уделено противостоянию России и НАТО».

По мнению эксперта, верховный главнокомандующий вряд ли объявит о корректировке задач спецоперации. «Цели СВО не достигнуты, спецоперация продолжается, — заявил Матвийчук. — Цели были ранее определены: демилитаризация и денацификация Украины, и цели должны быть достигнуты».

«До наступления стороны формулировали свои цели почти ультимативно»

Бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич уверен, что «коррекция неизбежна». «До генерального наступления ВСУ обе стороны формулировали свои цели довольно предельно, почти ультимативно. Но после него обе стороны будут корректировать эти цели», — предполагает он.

«Задачи должны стать более операционными и прагматичными. Потому что цели демилитаризации и денацификации неоперационны. Непонятно, как сценарно они должны достигаться, как зафиксировать их достижение», — подчеркнул Станкевич.

Бывший депутат украинской Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров отмечает, что «в настоящий момент только началось решающее сражение и от того, кто выйдет из него победителем, будет зависеть очень многое».

По его мнению, «США как ключевой игрок могут до начала 2024 выборного года усилить военную поддержку Киева. В итоге теоретически контрнаступление способно завершиться определенным тактическим успехом, хотя победить Россию в принципе они не смогут, конечно».

Фото: МО Украины ВСУ пошли в наступление под Запорожьем

Почему следует ожидать нового наступления России

В таком случае Запад планирует предложить России договариваться о новых границах и взаимных гарантиях безопасности на фоне этого тактического успеха, полагает эксперт.

«Но если натиск ВСУ окажется неуспешным, а сомнений в этом практически нет, то он закончится трагедией для самой Украины, — подчеркивает Килинкаров. — На фоне провала контрнаступления ВСУ может начаться очередной прорыв уже с российской стороны, с занятием новых частей Украины».

По итогам нынешних боев в Запорожской области Матвийчук тоже предрекает более активные действия наших войск. «Нам нужно полностью вывести из строя оборонные комплексы Украины и разрушить инфраструктуру, которая позволяет доставлять на Украину западное вооружение», — призывает он.

По мнению военного эксперта, контрнаступ ВСУ полностью выдохнется к середине лета, тогда наступать вновь начнет российская армия.

«По результатам контрнаступления Киева на поле боя радикальным образом ничего не изменится, но поменяется геополитическая ситуация», — возражает Станкевич в разговоре с NEWS.ru.

По словам политолога, после того как контрнаступление будет завершено, США и ЕС начнут переход к дипломатическому урегулированию.

«Разворот Киева к переговорам будет проходить под давлением Вашингтона и Брюсселя, — прогнозирует Станкевич. — Что касается России, то официально Москва выражает согласие на переговоры без предварительных условий».

По мнению бывшего советника президента, после прекращения огня нужно будет двигаться «дипломатическим путем» и уже за столом переговоров выяснится, как можно будет достичь целей СВО.

Возможен ли плебисцит на «спорных землях»

«Призывы изменить цели СВО звучат в последнее время все чаще, потому что каждому хочется, чтобы всё поскорее закончилось», — отмечает Матвийчук.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Килинкаров же выразил недоумение по поводу идеи Симоньян о референдумах на спорной территории.

«Надо же понимать состояние людей на этих территориях. Рациональные решения там сейчас невозможны. С чем люди должны определиться? Где они хотят жить? Они хотят жить у себя дома. В безопасности. Кто и как должен обеспечить эти условия? Люди должны поверить на слово? А кому, Москве или Киеву?» — рассуждает Килинкаров.

«Идет конфронтация с Западом на территории Украины, какие тут голосования?! Кто будет контролировать их результаты? На плебисцитах надо решать вопросы развития, но не в условиях же боевых действий. Если бы все вооруженные конфликты можно было бы решить референдумом, войн вообще бы не было», — подытожил бывший депутат украинского парламента.

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