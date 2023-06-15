Подоляк: ВСУ еще не начинали контрнаступление

Фото: МО Украины

Украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, которые приводит портал «Страна.ua», сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».

Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление». <...> При этом бойцы ВСУ постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет, — сказал Подоляк.

По его словам, «тестирование» ударов в разных направлениях в зоне боевых действий является одной из составляющих украинского контрнаступления. Также Киев ставит задачу уничтожить как можно больше российских бойцов и техники.

Несмотря на заявления официальной украинской стороны, президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО.