Путин: украинское контрнаступление началось

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Украинское наступление началось, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

Можно точно сказать, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов, — сказал Путин.

По словам главы государства, украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели при наступлении «три к одному». Однако, подчеркнул Путин, наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время, — заявил глава государства.

CNN до этого отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.

8 июня телеканал ABC сообщил со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО.