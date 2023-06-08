Рогов заявил о попытках ВСУ начать контрнаступление в Запорожской области

Фото: МО Украины

Украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех, — сказал Рогов.

Ранее он заявлял, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По словам Рогова, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.

По сведениям издания The Washington Post, ВСУ уже начали контрнаступление. Основной целью наступательной операции Киева является попытка перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем.

При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что контрнаступление в зоне боевых действий пока еще не началось. Он заявил, что об этом узнают, когда бойцы ВСУ пойдут в активную атаку.