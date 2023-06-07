В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ еще не началось Глава СНБО Украины Данилов: контрнаступление ВСУ еще не началось

Фото: МО Украины

Украинские контрнаступление в зоне боевых действий пока еще не началось, заявил в интервью Reuters секретарь совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, когда бойцы ВСУ пойдут в активную атаку, все об этом узнают.

Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его, — подчеркнул Данилов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы сообщил, что в западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны найти уязвимые места в обороне ВС РФ. Источники CNN при этом утверждают, что Каховскую ГЭС уничтожила Россия, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».