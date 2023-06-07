На Западе признали начало контрнаступления ВСУ CNN: в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В западных странах увидели признаки начала украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы. По информации издания, отмечается значительная активизация военных действий за последние два дня. Собеседники телеканала указали на удары ВСУ по российским позициям с помощью артиллерии, которые призваны «найти уязвимые места в обороне ВС РФ».

В западных странах отмечают значительную активизацию военных действий за последние 48 часов. По их мнению, украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться, — сказано в публикации.

Источники CNN при этом утверждают, что Каховскую ГЭС якобы уничтожила Россия, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. По его словам, Вашингтон в настоящее время оценивает имеющуюся информацию. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинцами по этому вопросу.