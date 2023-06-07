В США не смогли определить виновных во взрыве на Каховской ГЭС

Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон в настоящее время оценивает имеющуюся информацию. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинцами по этому вопросу.

Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины. <...> Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло, — сказал Кирби.

На все вопросы журналистов о причастности России к произошедшему Кирби подчеркнул, что для подобного заключения не хватает данных. Он подчеркнул, что последствия для жителей региона будут значительными.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.