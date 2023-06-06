В Новой Каховке уровень воды начал спадать Мэр Новой Каховки Леонтьев: вода из города ушла на один-два сантиметра

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал РИА Новости, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города на «буквально один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой.

Вода немного из города ушла, совсем немного. Буквально на один-два сантиметра вода ушла, но это пока не общая тенденция, — сказал Леонтьев.

По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Разрушение Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом Украины, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, ранее сообщил МИД РФ. Москва решительно осудила произошедшее. Как утверждает министерство, украинцы специально критически повысили уровень воды в Каховском водохранилище и обстреляли станцию.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.