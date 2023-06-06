В России дали оценку разрушению Каховской ГЭС В МИД России назвали разрушение Украиной Каховской ГЭС спланированным террористическим актом

Фото: СК РФ/ТАСС

Подтопление Новой Каховки

Разрушение Украиной Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, говорится в распространенном заявлении МИД РФ. Отмечается, что Москва решительно осуждает это ЧП.

Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС, — заявили в российском дипведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объяснил причину подрыва силами ВСУ дамбы ГЭС. По его словам, ВСУ пошли на этот шаг, поскольку хотели перебросить войска с Херсонского направления на другие направления. Он подчеркнул, что подрыв гидроэлектростанции был запланирован и продуман заранее. Украинская же сторона считает, что ответственность за ЧП лежит на России.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что разрушение Каховской ГЭС является многоплановой операцией украинской армии, которая должна обеспечить контрнаступление на Запорожском направлении.