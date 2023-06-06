Белый дом выразил беспокойство из-за разрушения Каховской ГЭС Reuters: Белый дом выразил беспокойство из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена выражает искреннюю озабоченность из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС и затоплении прибрежных районов Херсонской области, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, сейчас Вашингтон пытается разузнать о возможных последствиях произошедшего.

Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что Соединенные Штаты очень обеспокоены после того, как подконтрольную России дамбу прорвало, <....> и пытается выяснить потенциальное воздействие, — рассказал собеседник агентства.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, Новой Каховке и Алешках. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской электростанции.