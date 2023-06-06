Кремль отверг обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС Песков: Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, вся ответственность за ЧП лежит на украинских властях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава российского государства Владимир Путин регулярно получает доклады по ситуации на ГЭС.

Мы можем их (обвинения в подрыве — NEWS.ru) решительно отвергнуть, — сказал представитель Кремля.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. Он объяснил, что продолжительное отсутствие воды нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times. Депутат Госдумы Алексей Чепа в свою очередь заявил, что России предстоит восстанавливать частично разрушенную Каховскую ГЭС и другие объекты инфраструктуры и предложил потребовать у Европы денег на данные цели, если для разрушения объектов применялось западное оружие.