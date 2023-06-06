Каховская ГЭС полностью затоплена

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Каховская ГЭС полностью затоплена по состоянию на 10:48 утра (мск), сообщает в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. О том, что электростанция полностью ушла под воду, также пишет украинский Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на очевидцев.

ГЭСа просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем, — сообщает очевидец из Новой Каховки, запечатлевший течение воды на видео.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее заявил, что в городе началась эвакуация жителей около 300 домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. По его словам, вода уйдет до привычного уровня в течение 72 часов. На данный момент местных жителей вывозят автобусами.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточнили, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В прибрежном населенном пункте Днепряны уровень воды достиг отметки в восемь метров, в Корсунке — 5,3 метра.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.