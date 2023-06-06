Жителей Новой Каховки эвакуируют из-за подтопления

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вид на Каховскую ГЭС

В Новой Каховке началась эвакуация жителей около 300 домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», вода уйдет до привычного уровня в течение 72 часов. На данный момент местных жителей вывозят автобусами.

Продолжается подъем уровня воды, ситуация осложняется пока. Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов. <...> По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа, — сообщил Леонтьев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В прибрежном населенном пункте Днепряны уровень воды достиг отметки в восемь метров, в Корсунке — 5,3 метра.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды. По словам Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.