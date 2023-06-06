Часть Херсонской области может уйти под воду после обстрелов Каховской ГЭС ТАСС: 80 населенных пунктов под Херсоном могут быть затоплены после обстрелов Каховской ГЭС

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В результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. По оценке источника, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Предварительно, разрушения получили 11 из 28 пролетов, наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов, — сказал собеседник агентства.

Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.

О том, что украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС, ночью сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды.

Позднее Леонтьев рассказал, что в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции украинскими военными была разрушена верхняя часть ГЭС, при этом сама дамба повреждений не получила. Он уточнил, что уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.