В Новой Каховке оценили масштабы разрушения ГЭС после обстрелов ВСУ Мэр Новой Каховки: часть Каховской ГЭС разрушена при атаке ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра

Фото: РИА Новости

Каховская гидроэлектростанция

В результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции украинскими военными была разрушена верхняя часть ГЭС, при этом сама дамба повреждений не получила, заявил в беседе с РИА Новости мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он уточнил, что уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.

Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье, — сказал мэр Новой Каховки.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.

О том, что украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС, ранее сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. Министерство обороны эту информацию пока не комментировало.

Позднее Леонтьев отверг информацию о подрыве Каховской ГЭС и дамбы.