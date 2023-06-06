«РВ»: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС

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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. Министерство обороны эту информацию пока не комментировало.

ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, сообщается о повышении уровня воды вниз по течению Днепра, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что отбило новую атаку украинских вооруженных сил на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, было уничтожено более 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10RC) и 109 боевых бронированных машин.

На Западе ожидали, что контрнаступление ВСУ начнется две недели назад, рассказал ранее The Economist информированный источник. По словам собеседника издания, некоторые западные должностные лица проявляли нетерпение из-за промедления Киева. В материале журнала отмечается, что украинские войска еще не использовали обученные на Западе бригады, так как в настоящее время проводится проверка боем российских укреплений.

Российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику нанесли удар из артиллерии, он был рассеян и отошел.